Preste atención: Estos son los accidentes más comunes que ocurren con niños en vacaciones

Las quemaduras, las caídas y la ingesta de objetos son los principales accidentes que ocurren con niños durante la época de vacaciones de fin e inicio de año. Por ello, desde el Hospital Nacional de Niños hacen un llamado a los padres para extremar la prevención y evitar tragedias.

El periodo vacacional supone un incremento significativo en el trabajo de la Unidad de Trauma del Hospital de Niños, donde las atenciones por accidentes domésticos aumentan de manera considerable.

“A veces nos confiamos porque pensamos que el niño conoce la casa. Los niños no tienen noción de peligro y riesgo, eso es exclusivo de los adultos y tenemos que supervisarlos”, explicó Fabiola Chacón, especialista de la unidad de trauma.

Los médicos aseguran que muchas de las emergencias en el hogar son prevenibles con una adecuada supervisión.

“La mayoría de las veces los accidentes son predecibles. Tenemos que vigilarlos bien. Si vamos a conducir, llevarlos con el dispositivo de seguridad adecuado: es el salvavidas de los niños”, agregó Chacón.

Además de los accidentes domésticos, otra atención frecuente son los accidentes de tránsito, en los que los menores suelen ser los más afectados.

Los especialistas buscan evitar que más niños lleguen al hospital en estas fechas, cuando ya se reporta saturación en los servicios de emergencia.