Préstamos en dólares ganan atractivo por tipo de cambio ¿es buen momento para endeudarse?

La caída del tipo de cambio ha hecho que los préstamos en dólares resulten cada vez más atractivos para los consumidores; sin embargo, expertos advierten que este escenario puede implicar riesgos importantes para quienes perciben sus ingresos en colones.

En los últimos años, el comportamiento del dólar ha estado marcado por una tendencia a la baja. Solo en los últimos dos años el colón se ha apreciado alrededor de un 12% frente al dólar, y si se compara con los niveles más altos registrados en 2022, la diferencia alcanza hasta un 35%.

Esta situación ha beneficiado a quienes tomaron créditos en dólares mientras ganan en colones, ya que han visto una disminución en sus cuotas mensuales, producto de un tipo de cambio más bajo.​

No obstante, desde la Oficina del Consumidor Financiero advierten que este alivio podría ser temporal; todo depende del plazo del crédito, así como de la capacidad de cada persona para asumir ese riesgo.

El principal peligro es que lo que hoy representa una cuota más baja podría convertirse en una carga financiera difícil de sostener si el dólar vuelve a subir en el futuro.

Por ello, la recomendación es realizar un análisis detallado antes de endeudarse, considerando factores como el plazo del crédito, la capacidad de pago y el margen disponible para enfrentar posibles fluctuaciones del tipo de cambio.

Además, se aconseja que quienes reciben ingresos en colones valoren cuidadosamente asumir deudas en dólares, ya que cualquier variación en la moneda impactará directamente en el monto a pagar.