Presidentes de Fútbol Sala y Linafa se sacuden ante críticas de Horacio Elizondo

El argentino aseveró que “en ninguna federación del mundo los árbitros están inscritos a alguna asociación . Pertenecen a la federación y la federación es la que se tiene que hacer cargo del arbitraje. ¿Cómo yo puedo nominar un árbitro internacional, si no todos están bajo mi jurisdicción? ¿Cómo hago a ver las ligas que no pueden ser propietarias de los árbitros?”, fue la queja del argentino.

“La Liga de fútbol Playa, Futbol Sala y Linafa tienen subcomisiones que tienen años de existir y están en tutela de la federación y ellos están pidiendo que las subcomisiones fueran removidas y, pero así son los estatutos. Don Horacio es de la idea de desaparecer las subcomisiones y que el departamento de arbitraje tiene que administrar todo, nosotros le dijimos tómelo como una ayuda, no lo cambiemos el reglamento y lo cambiamos a futuro, y centre sus energías en la Primera y Segunda División y no se desgaste con las ligas pequeñas, pero él no quiso”, expresó Ruiz.