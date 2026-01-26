Presidentes de clubes analizarán este lunes cambio de estatutos

Los presidentes de los clubes de Primera División se reunirán la tarde de este lunes para tratar un tema importante: cambio de estatutos de la organización.

El encuentro será a las 4 p. m. en el Hotel Crowne Plaza. La reunión corresponde a una Asamblea Extraordinaria.

Asistirán jerarcas y representantes de los clubes.

José Carlos Loaiza, director ejecutivo de Unafut, dará más detalles por la tarde.

