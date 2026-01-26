Nacional
Presidentes de clubes analizarán este lunes cambio de estatutos
Los jerarcas se reunirán la tarde de este lunes.
Los presidentes de los clubes de Primera División se reunirán la tarde de este lunes para tratar un tema importante: cambio de estatutos de la organización.
El encuentro será a las 4 p. m. en el Hotel Crowne Plaza. La reunión corresponde a una Asamblea Extraordinaria.
Asistirán jerarcas y representantes de los clubes.
José Carlos Loaiza, director ejecutivo de Unafut, dará más detalles por la tarde.