Presidente veta rebaja al marchamo

El presidente de la República anunció la noche de este viernes que vetó la rebaja del marchamo 2022. Asegura que lo hizo para proteger al país.

“El deber de un gobernante es proteger a su gente y a todo el país. Frente a daños evidentes, claro, pero también frente a cosas que a primera vista parecen buenas, pero son, en realidad, dañinas. “De hecho, por ese tipo de cosas, por decisiones tomadas en el pasado que no eran buenas, pero se veían bonitas, es que se crearon privilegios o gastos sin financiamiento; y por eso el país acabó metido en un grave faltante fiscal y un altísimo endeudamiento. Llevamos 3 años luchando para enderezar esos problemas acumulados por décadas, y todavía falta, porque ninguna fiesta es gratis”, explicó Alvarado.

El mandatario asegura que los diputados pudieron bajar el marchamo de una forma que no afectara a todos los ciudadanos en general, pero no lo hicieron.

“A primera vista, la reducción del marchamo podría parecer que ayuda a la economía de las personas que tienen carro. Pero no se hizo bien. Porque lo hicieron sin compensar la pérdida de esos ingresos, lo cual causa un hueco presupuestario. Desde el Congreso se pudo haber bajado el marchamo a los carros de menor valor y subirlo a los carros de lujo, por ejemplo. Pero ese no fue el camino que se tomó, y eso genera una pérdida de recursos que el país necesita urgentemente en este momento”, dijo.

Por otra parte, agrega que aprobarlo, generaría un hueco presupuestario y enviaría a los mercados un mensaje negativo que pondría en riesgo la estabilidad económica del país. Y que, además, va contra los objetivos del acuerdo que hemos alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar la economía.

“Para estabilizar nuestra economía, no podemos borrar con el codo lo que hacemos con la mano. La realidad es que esa medida la terminarían pagando todas las personas, tengan o no tengan carro, y con intereses. A la larga, nos saldría más caro a todas y todos. Por esos resultados negativos para todo el país, y porque además tiene vicios de inconstitucionalidad, ya que no le hicieron una consulta obligatoria al Instituto Nacional de Seguros (INS), he decidido vetar esta ley.

“Una mejor inversión de los recursos públicos, porque sí ayudaría a las personas más pobres, es aprobar los recursos para las redes de cuidado de los niños y las niñas, para las becas de secundaria de Avancemos y para las pensiones de los adultos mayores del régimen no contributivo. Esa decisión está en manos de la Asamblea Legislativa en el presupuesto que hemos presentado y es una inversión social que está contemplada en el acuerdo con el FMI.

“Como presidente me toca hacer lo mejor por el país. No se trata de eludir las decisiones difíciles para buscar popularidad momentánea. Mi compromiso con ustedes ha sido siempre ser responsable y hacer lo mejor, que es mejor para el país. Eso he hecho y eso seguiré haciendo, sin cálculos políticos, mientras me toque servir como presidente”, sentenció el Alvarado.