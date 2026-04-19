Presidente del Poder Judicial: Ataque a jueza es una "grave afrenta" al sistema de justicia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, rompió el silencio para pronunciarse sobre el ataque que sufrió el viernes una jueza, a manos de un vecino suyo, aparentemente disconforme con resoluciones que emitió y que trascendieron públicamente.

Mediante un pronunciamiento compartido por la oficina de prensa del Poder Judicial, el magistrado condenó enérgicamente lo sucedido con una de sus funcionarias, de apellido Carballo, destacada en el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela.

"Ningún acto de violencia, intimidación o acoso contra quienes ejercen funciones jurisdiccionales puede ser tolerado en un Estado social y democrático de derecho. "Agredir a una jueza por desacuerdo con sus resoluciones constituye una grave afrenta, no solo contra su integridad personal, sino también contra la independencia judicial y contra el sistema de justicia en su conjunto", escribió Aguirre.

El mensaje del presidente de la Corte además pide una investigación pronta, rigurosa e imparcial para esclarecer lo sucedido, con respeto al debido proceso. También exige que los responsables respondan conforme a la ley.

De igual manera, el magistrado hizo un llamado al respeto a la labor que ejercen no solo los decisores, sino también los defensores públicos, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como el personal auxiliar, técnico y administrativo del Poder Judicial.

"Lo hemos dicho antes y hoy lo reiteramos: la justicia no se intimida. No permitiremos que el miedo, la amenaza o la violencia pretendan doblegar a quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley con independencia y firmeza. "Costa Rica no merece quedar atrapada en una espiral de violencia y confrontación. Este es un momento para la unidad nacional, el respeto institucional y el compromiso colectivo de construir una sociedad más justa, segura y pacífica".

Carballo está estable, aunque con heridas de consideración, luego de que un hombre de apellido Ulloa presuntamente azuzara a su perro para que la atacara y luego la golpeara con los puños en el suelo, mientras la insultaba y le decía cosas relacionadas con fallos que emitió en el pasado.

El sospechoso del hecho fue detenido la noche del sábado y se mantiene en celdas de la Policía Judicial en los tribunales de Heredia, a la espera de la respectiva audiencia de medidas cautelares, prevista para este mismo domingo.