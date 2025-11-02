Presidente del Arbitraje entra en polémica: molesto con las críticas
Enrique Osses aseguró que tendrá una conversación con Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, para "ver si existe respaldo en el proyecto".
Esto luego de las críticas que dice haber recibido por parte "de un miembro del Comité Ejecutivo". Aunque Osses no mencionó de quién se trata, este viernes por la noche, Jafet Soto, cuestionó la labor de Osses tras el triunfo ante Sporting FC (0-1).
"El diálogo y el diagnóstico es otro, hay felicitaciones privadas, hay apoyo privado, pero hay amenazas y denuncias públicas, entonces yo no estoy conforme con eso, no estoy cómodo con eso", comentó Osses, en la transmisión de Teletica Deportes.
Osses indicó que "yo mañana tengo una reunión con el presidente de la federación para intentar aclarar este tipo de situaciones y ver si existe el respaldo o no del proyecto".
El jerarca del arbitraje de la Federación afirmó que desea saber el sentir de los otros miembros del Comité Ejecutivo de la Federación.
"Quiero saber el sentir del resto del comité ejecutivo, a ver si está de acuerdo con las declaraciones que emite un miembro del Comité Ejecutivo, porque este tipo de situaciones no ayudan a la industria y no le permiten tener independencia en el arbitraje", expresó.
Y agregó: "Creo que los miembros del Comité Ejecutivo tienen que apoyar y tienen que criticar donde haya que hacerlo, en la mesa directiva y no públicamente, porque así no se apoya y no se da seguridad al trabajo arbitral".
Jafet Soto critica al arbitraje: "Saben que si nos metemos es peligroso"
Soto cuestionó por qué no se pitó un penal a favor de su equipo.
"Creo que hay un penal muy claro, muy muy claro, que no he revisado. Y no porque ganamos, voy a perdonar que no es penal, es penal, es penal, es penal. Y toda la gente que está en Costa Rica, que es del arbitraje, sabe que es penal", comentó Jafet.
Desde la óptica del estratega rojiamarillo, "nos repusieron dos minutos más, porque saben que si nos metemos es peligroso el Herediano".
"Igual vamos a exigirle a (Enrique) Osses que nos dé explicaciones de por qué no fue penal, porque fue penal. Es por la espalda, es penal, es penal", añadió.
Incluso, Jafet le tiró un dardo a Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje.
"Pero igual, a mí me da lo mismo, porque hoy está Osses y mañana no sé si va a estar. En dos años no sé si va a estar, puede ser que disfrute estos dos años, pero en dos años no va a estar", concluyó.