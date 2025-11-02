Presidente del Arbitraje entra en polémica: molesto con las críticas

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, aseguró que tendrá una conversación con Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, para "ver si existe respaldo en el proyecto".

Esto luego de las críticas que dice haber recibido por parte "de un miembro del Comité Ejecutivo". Aunque Osses no mencionó de quién se trata, este viernes por la noche, Jafet Soto, cuestionó la labor de Osses tras el triunfo ante Sporting FC (0-1).

"El diálogo y el diagnóstico es otro, hay felicitaciones privadas, hay apoyo privado, pero hay amenazas y denuncias públicas, entonces yo no estoy conforme con eso, no estoy cómodo con eso", comentó Osses, en la transmisión de Teletica Deportes.

Osses indicó que "yo mañana tengo una reunión con el presidente de la federación para intentar aclarar este tipo de situaciones y ver si existe el respaldo o no del proyecto".

El jerarca del arbitraje de la Federación afirmó que desea saber el sentir de los otros miembros del Comité Ejecutivo de la Federación.

"Quiero saber el sentir del resto del comité ejecutivo, a ver si está de acuerdo con las declaraciones que emite un miembro del Comité Ejecutivo, porque este tipo de situaciones no ayudan a la industria y no le permiten tener independencia en el arbitraje", expresó.

Y agregó: "Creo que los miembros del Comité Ejecutivo tienen que apoyar y tienen que criticar donde haya que hacerlo, en la mesa directiva y no públicamente, porque así no se apoya y no se da seguridad al trabajo arbitral".

