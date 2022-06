Presidente de Recope niega conflicto con Aresep por fijación de tarifas: “La ley es clarísima”

El presidente de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Juan Manuel Quesada, negó que el cambio en la metodología tarifaria de los combustibles que su gestión impulsó busque mejorar la imagen de la institución ante la opinión pública.



El cambio, aprobado a inicios de mayo, traslada a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) la tarea de calcular y fijar el precio de los hidrocarburos en el país, una labor que hasta hace poco había sido compartida entre ambas instituciones.

Quesada reconoció que esas solicitudes sí golpeaban la imagen de Recope sin que la ley les exigiera esa función, pero defendió que es el respeto a la institucionalidad y la ley la que motivó el cambio.

Jerarca de la institución reconoce riesgos en esa medida, pero insiste en que no se trata de “ir a un casino”, sino de potenciar eficiencias en la compra de hidrocarburos.

“Yo tengo realmente claro que la responsabilidad que tiene Recope en este país es de suministrar, de garantizar que el país tenga los combustibles necesarios para moverse. En ese sentido, el reto es enorme y yo no puedo, bajo esa óptica, estar dedicado a hacer el trabajo que la institucionalidad de este país ya establece quién es el encargado de calcular y fijar las tarifas.

“El tema de enfocarnos realmente en lo que nos corresponde, que es tratar de dar un mejor servicio, nos obliga a tener que desligarnos, de apartarnos de lo que no nos corresponde”, dijo tajante.

El jerarca rechazó además que exista un pulso con la autoridad reguladora y sostuvo que la ley es “clarísima” en que esas funciones son de Aresep.

​“Entonces yo no veo que haya un conflicto, porque yo creo que Aresep tiene claro sus facultades y en este caso nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a ser muy respetuosos de ese marco institucional que tiene el país y teniendo claro que también la ley nos dice qué es lo que tenemos que hacer nosotros y nosotros no nos corresponde calcular ni fijar las tarifas”, añadió.

La autoridad reguladora había alegado falta de transparencia en esa decisión de Recope, precisamente por no plantarle cara a la opinión pública sobre esas solicitudes y el costo político derivado que ahora deberá asumir Aresep.

Sin embargo, Quesada insistió en que esa “transparencia” se cumplirá en los datos de costos y otras variables que la Refinadora le trasladará a la autoridad reguladora para el cálculo y fijación de las tarifas.

“Yo creo que este ha sido un tema que se ha magnificado, creo que no hay un conflicto ni un enfrentamiento con Aresep y el tema de la falta de transparencia me parece que más bien va por el lado de comprender que Recope no va a ocultar información”, finalizó el jerarca.