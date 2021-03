Presidente de la Corte señala estrategia mediática contra la Sala en reforma a empleo público

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, señaló hoy que existe una estrategia mediática para contrarrestar a la Sala en la reforma al empleo público que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa.



La posición fue expresada este viernes por el magistrado en el programa Desayunos de Radio Universidad.

Ahí, Cruz aseguró que el constitucionalista Rubén Hernández “cambió para otra visión” y se convirtió “en el ideólogo de todo este planteamiento de la ley de empleo público, porque había que tener una voz que pudiera legitimar la pretensión o visión constitucional que los señores y señoras diputadas se plantean en este momento”.

“Entonces sí cumple una función importante (Hernández), respeto su opinión y punto de vista, pero sí había que crear en esta estrategia de medios de comunicación una voz que pudiera contrarrestar los precedentes de la Sala y la decisión de la Sala que los jueces no pueden estar discutiendo. Don Rubén es como un juez en el exilio”, afirmó.

La acusación de Cruz es porque, según él, el constitucionalista defendió en algunos de sus libros que la fijación de salarios es parte de la independencia judicial y por lo tanto debería respetarse.

“Yo no he publico nada que haya dicho eso, mis libros ahí están y en ninguno digo eso. En segundo lugar yo no puedo ir contra de lo que dice la Constitución porque esta es muy clara en el 156 donde dice que el Poder Judicial está sometido al Servicio Civil, así lo dice expresamente.