Presidente de la Comisión de Arbitraje: "El VAR no tenía esa toma que salió en redes sociales"

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, dio su punto de vista sobre la polémica jugada que se dio en el clásico provincial entre Alajuelense y Herediano.

Al minuto 38, Keyner Brown sujetó al mexicano Ángel Zaldívar y primeramente el árbitro Juan Gabriel Calderón cobró penal.

Sin embargo, tras revisión en el VAR se optó por revertir la sanción y la acción no quedó en nada.

Más adelante circularon en redes sociales, videos y fotografías que evidenciaban un agarrón que claramente reclamaron los rojinegros.

Ante esto, Osses habló al respecto en Teletica Radio y dio su opinión al respecto.

"Yo estoy seguro de que Juan Gabriel Calderón cobró convencido. Y ahora vuelvo a la pregunta que hacían ahora. ¿Cómo se arbitra ahora? ¿Es también para la televisión? Qué ve toda la gente afuera, pues con todas las tomas disponibles, y todos concordaremos que no existía ningún agarrón que el árbitro observó inicialmente. Desde las tomas disponibles, el VAR le solicitó a una observación y le parecía una jugada muy futbolera que no se veía para nada claro", expresó Osses.

Pero el presidente luego explicó que apareció una toma que no es oficial que comienza a incrementar la polémica.

"Luego aparece una toma que no es oficial, que no es controlada por los la comisión de árbitros y yo de buena fe, digo que es efectivo, que no es trucada. Pienso que el árbitro debió mantener su posición inicial de penal, pero no tiene esa toma, ni el árbitro, ni el VAR, entonces estamos dentro de una polémica", expresó.

Luego manifestó la urgencia de incrementar el desarrollo tecnológico del videoarbitraje en Costa Rica.

"Estamos en una polémica, pero necesitamos mayores tomas televisivas. No es posible que en unos partidos tengamos cinco cámaras y en otros 16", detalló.

De momento, la polémica se mantiene entre el debate de los futboleros, y el VAR sigue dando de qué hablar en algunos juegos.