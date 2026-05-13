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Presidente de Israel: “TLC con Costa Rica es oportunidad de oro para beneficio de las naciones”

Isaac Herzog brindó una entrevista exclusiva a '7 Días', en donde habló del tratado comercial entre los dos países, así como de la operación de Israel en Gaza e Irán, la lucha contra el terrorismo y el futuro de la paz en la región del Medio Oriente.

Por Stefanía Colombari 13 de mayo de 2026, 14:00 PM

El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, aseguró que el Tratado de Libre Comercio entre su país y Costa Rica es una oportunidad de oro para triplicar la cantidad de negocios y comercio entre los países para el beneficio de las naciones. 

El mandatario se refirió a este tema durante una entrevista exclusiva para el programa 7 Días, en el marco de su visita a Costa Rica para asistir al Traspaso de Poderes de Laura Fernández. 

Herzog profundizó también en la situación en Gaza, la guerra con Irán y el propósito de luchar contra las estructuras terroristas. 

Fue además una oportunidad para preguntarle sobre la posibilidad de llegar a una solución de dos estados y las acusaciones que enfrenta el primer ministro, Benjamin Netanyahu, por presunta corrupción. ¿Lo indultará? Su decisión fue explicada durante esta conversación.

Puede ver la entrevista en el video adjunto.

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