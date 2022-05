Presidente de Incofer: "No podemos ir con el tren por un lado y con los buses por otro"

Con nuevos proyectos en mente es como llega Mario Arce al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), quien asegura que se enfocará específicamente en el servicio de intermodal, que busca fortalecer la articulación entre diferentes modos de transporte, como el del tren y el autobús.

Arce conversó con Teletica.com sobre el proyecto del tren eléctrico que fue noticia esta semana y también sobre sus expectativas en torno a su nuevo cargo.

¿Cuánta gente se moviliza en tren actualmente?



Tenemos aproximadamente 9.000 pasajeros que se movilizan diariamente. La idea es que esta cifra pueda aumentar con los proyectos que estamos impulsando, como el del tren eléctrico.

El tren no es solamente el tren, va acompañado de inversiones, propuestas y proyectos con una visión de la movilidad eléctrica sostenible bajo un concepto de ciudad moderna, compacta y sostenible.

¿Ya utilizó el tren en estos primeros días de gestión?



¿Qué opina de un modelo de servicio intermodal que sea integral? ¿Esto es posible en nuestro país?



Lo veo posible y no en el marco del futuro tren, sino en el actual sistema operativo. En estos momentos lo que es la parte de sectorización del transporte público en modalidad autobús ya tiene diseños operativos de sectorización y hay un avance importante en esa materia. Para aplicar la intermodalidad con el tren, primero debemos de terminar de afinar las visiones y los temas operativos, y que los contratos sean refrendados en los casos de transporte público de autobús por parte de la Aresep.

La intermodalidad en materia de transporte público no es una opción, es una necesidad, es una obligación; nadie que entienda un poquito de estos temas va a plantear algo distinto. Es inviable desde todo punto de vista, no podemos ir con el tren por un lado y con los buses por otro, eso no tiene sentido desde ninguna perspectiva.

¿Existe una cultura adecuada del tren en Costa Rica? En ocasiones se colocan las agujas y en el mismo día ya hay vehículos que por imprudencias viales las despedazan...

Hablemos ahora sobre el Proyecto del Tren Eléctrico ¿Cuánto avance hay luego de que el Incofer recibiera ocho ofertas internacionales para asumirlo?

Son ocho ofertas de consorcios y de empresas internacionales. Es importante indicar que, en su gran mayoría, son grupos comerciales. Hay unos de China, otros de Corea, también uno de administración española.

Este es un proyecto sumamente complejo que tiene una gran cantidad de implicaciones técnicas y financieras. Es normal que en proyectos de esta magnitud primero se haga un proceso en el cual se ven y se seleccionan empresas para tener claro que todo es viable. Quiero ser muy claro en que en este momento estamos analizando y revisando concretamente lo que es la propuesta actual con el personal técnico. Vamos a analizar la conveniencia de continuar con el proyecto para determinar si es necesario eventualmente hacer algunos ajustes a la propuesta.

¿Cuánto tiempo estima que duren con esta primera etapa de calificación de empresas para avanzar a la siguiente, que es la licitación?

Se tiene establecido un mes de plazo para la revisión de las ofertas, o sea, el 19 de junio de este año deberíamos estar informando cuáles son las empresas que lograron obtener la precalificación para continuar a la etapa de licitación.

Según los tiempos estimados que a mí me han compartido, se esperaría tener una propuesta que pueda eventualmente salir a licitación para setiembre de este año.

¿Piensa extender el servicio a otras zonas?

La finalidad siempre tiene que ser ir creciendo y aumentando cobertura. Todos hemos vivido las presas en la zona de El Coyol, San Rafael de Alajuela y Orotina.

En cuanto a la posibilidad de ampliar los servicios, claro que existe, pero tiene que entrar en una lógica de planificación; esta es una palabra que en Costa Rica nos cuesta comprender y aún más implementar, porque los servicios de transporte no funcionan en plazos de cuatro años, sino con visiones de 15, 20 o 30 años.

Si hace 20 o 30 años se hubiera visto hacia el futuro, tal vez ahorita ya tuviéramos un tren eléctrico y tendríamos una capacidad mucho mayor, pero tenemos que dejar ese cortoplacismo en la visión institucional.

El Incofer es una institución pública, pero tiene que funcionar con esquemas y con una visión empresarial, hay que planificar el desarrollo y el crecimiento, con un enfoque en la visión a futuro, una de gestión política empresarial definida, y tomando decisiones definidas.

Por eso que me dice, ¿se podrán hacer cambios en los próximos cuatro años o no alcanzará el tiempo?

Esta administración tiene líneas muy claras, queremos concretar e iniciar la primera fase del tren eléctrico, claramente ese es el objetivo. También apuntamos a impulsar y dejar empezada la primera fase del proyecto de Tren Eléctrico de Carga (TELCA). Queremos mejorar sustantivamente la operación actual en corto y mediano plazo, así como tener una mejor visión y gestión empresarial del Incofer.