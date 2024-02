Presidente de Carmelita responde a Celso: "Si tuviera mucho dinero haría un CAR, pero no se puede"

"Las canchas sintéticas tienen que desaparecer para el progreso del fútbol de este país y del área, esto no sirve, esto no sirve... si fuera una que estuviera en buenas condiciones o que algunas estuvieran en buenas condiciones, pero lo que hacen es dañar el fútbol de acá y el espectáculo. No es una excusa, ya hemos ganado en canchas sintéticas, pero por la parte del juego, a nivel de recorridos, para seguir progresando, no pueden estar", dijo Celso en Teletica Radio.

"Yo las tomo de una manera muy natural, normal, me pongo en la posición de él, por el momento del partido, nos pasó algo con Cartaginés la vez la pasada, son situaciones de momento, no creo y no conozco personalmente a Celso, pero sé que no quiere hacerle daño al club, es por el momento del juego. Yo sé que no, no me suena a nada personal contra Carmelita, sino contra las canchas sintéticas", agregó.