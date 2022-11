Presidente Chaves da marcha atrás en una de sus promesas de campaña

Por Rodolfo González | 20 de noviembre de 2022, 19:47 PM

El presidente Rodrigo Chaves anunció esta noche que mantendrá privadas las sesiones de Consejo de Gobierno, con lo cual da marcha atrás en una de sus promesas de campaña, la cual señalaba que iba a realizarlas de manera pública.

El mandatario lo anunció en cadena nacional de televisión. Argumentó que, para tomar esta decisión, valoró que en esas sesiones se dan intensas discusiones y no ve conveniente que se expongan algunos temas delicados, como crimen organizado o temas de "coyotes y migrantes" (Ver mensaje completo en el video adjunto)

Según Chaves, la discusión no debe ser pública para no limitar la expresión de ideas "intensa pero constructiva" que se dan en esas reuniones del Consejo.

"Me equivoqué"

"Decía mi abuela que solo los ríos y los tontos no se devuelven. Vengo a decirles que yo me sí me voy a devolver", indicó en su mensaje.

"Me equivoqué", señaló el mandatario, al mismo tiempo que dijo que el fin del Consejo es darle a los costarricenses "el mejor servicio" y que eso no se lograría con sesiones públicas.

Chaves añadió que él podría engañar a la gente y discutir los temas antes (fuera de cámaras) y hacer una posterior simulación en el Consejo, pero sostuvo que él no hará eso pues no va a engañar a nadie.

