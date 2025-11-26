Presidente Chaves critica a Arzobispo de San José por editoriales, Monseñor Quirós se defiende

El presidente Rodrigo Chaves arremetió este miércoles en su conferencia de prensa semanal contra el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós, asegurando que él "le tira" todos los días en sus editoriales.

"Grancias Monseñor Quiros por esos editoriales que me tira usted todos los días. No estoy hablando de la Iglesia Católica sino de Monseñor Quirós y las emisoras que él controla", indicó Chaves.

El mandatario aseveró que el respeta a todos los católicos, pero que en "todas partes hay gente como Monseñor Quirós".

Un par de horas después, mediante un comunicado de prensa, Quirós respondió ante la crítica de Chaves.

"Nuestra misión pastoral exige respeto, prudencia y serenidad. La palabra que ofrecemos busca construir, jamás dividir. Por ello, no responderemos en el plano personal, pues creemos firmemente que el país necesita diálogo responsable y altura en el debate público. Seguiremos manifestando nuestras preocupaciones con transparencia y sentidode servicio. En asuntos de interés nacional —como el proceso de otorgamiento defrecuencias de radio y televisión— continuaremos señalando, con respeto y firmeza, aquello que consideramos importante para la pluralidad, la libertad de expresión y el bien común. Lo haremos siempre desde nuestra vocación de acompañar al pueblo costarricense", indica el comunicado.



