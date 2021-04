Presidente Alvarado pide abordar "fiebre" migratoria más allá del Triángulo Norte

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió el lunes ampliar el abordaje de la "fiebre" de la migración no autorizada hacia Estados Unidos más allá del llamado Triángulo del Norte que integran Guatemala, Honduras y El Salvador.



"Me gustaría cuestionar que como idea, conceptualmente, solo se esté pensando en el Triángulo Norte", dijo durante una videoconferencia organizada por el centro de estudios Atlantic Council con sede en Washington.



El Triángulo Norte, origen de la mayoría de las personas indocumentadas que han llegado a la frontera sur estadounidense en los últimos años, ha concentrado los esfuerzos de Washington para frenar el flujo migratorio.



Determinado a atender las causas fundamentales del éxodo hacia el norte, el gobierno estadounidense de Joe Biden acaba de nombrar al experimentado diplomático Ricardo Zúñiga como enviado especial para el Triángulo Norte.



Pero Alvarado subrayó la necesidad de adoptar una visión de toda la región centroamericana, en el espíritu que vio nacer al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR en inglés) en 2004.



"La estrategia de Estados Unidos en ese momento era asegurar más democracia, más flujos económicos. Entonces creo que hay lecciones que podemos sacar de esa estrategia para lo que está sucediendo ahora en la región", dijo.



Así como "no tendría sentido tener solo un acuerdo comercial con el Triángulo Norte" (...) si hablamos de desarrollo, de abordar la pobreza, de abordar el cambio climático que está en la raíz de lo que está sucediendo, necesitamos una política más integral", añadió.



El mandatario, que antes de llegar a la presidencia fue ministro de las carteras de Trabajo y Desarrollo Humano, destacó además que el flujo migratorio hacia Estados Unidos tampoco se limita a los tres países que componen el Triángulo Norte.



Para él, la migración es como "la fiebre que tiene el cuerpo cuando tiene otro problema" y toda Centroamérica, desde Panamá hasta Guatemala, ha sido "un termómetro de esa fiebre".



Cada vez que hay un conflicto en alguna parte", podemos ver cómo personas de varios países del mundo cruzan a pie nuestros territorios en busca de llegar a Estados Unidos", dijo, y mencionó migrantes de Cuba, Haití, Congo, Pakistán.

Lea también Nacional Gobierno firma ley que potencia a Costa Rica como destino náutico La normativa autoriza a las embarcaciones con bandera extranjera a realizar actividades lucrativas relacionadas con el transporte acuático.