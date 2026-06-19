Presidenta y diputados recorren Crucitas este viernes para evaluar crisis por minería ilegal

La presidenta Laura Fernández inició una gira en Crucitas de Cutris, San Carlos, acompañada por ministros, diputados y cuerpos de seguridad, con el objetivo de conocer de primera mano la situación generada por la minería ilegal de oro en la zona.



La comitiva presidencial llegó durante la mañana a la finca Vivoyet, considerada el principal punto de extracción ilegal de oro en el país (ver video adjunto en la portada).

Antes de ingresar al sitio, la mandataria se reunirá con legisladores de distintas fracciones en un puesto policial ubicado en las cercanías de la propiedad.



La visita reúne a cerca de una treintena de diputados de diferentes partidos políticos, así como representantes del Poder Ejecutivo, Fuerza Pública, Bomberos y otras instituciones estatales.



Según el Gobierno, la gira busca mostrar el impacto ambiental, social y de seguridad que provoca la actividad minera ilegal en Crucitas. Un equipo de Telenoticias en el sitio confirmó que la zona presenta deforestación, contaminación de mantos acuíferos y presencia de estructuras utilizadas para la extracción de oro.



El principal debate gira en torno a la propuesta impulsada por el Ejecutivo para permitir la minería metálica a cielo abierto bajo un esquema regulado. El Gobierno sostiene que esta medida permitiría desplazar a los coligalleros ilegales y facilitar la recuperación ambiental del área mediante la participación de una empresa especializada.



La iniciativa contempla que el Estado reciba un porcentaje de las ganancias por concepto de regalías.



Sectores de oposición han planteado alternativas distintas. Entre ellas figura la tokenización de las reservas minerales, mecanismo que evitaría la explotación a cielo abierto. Los críticos de la propuesta oficial consideran que la apertura de una actividad minera regulada podría tardar varios años en concretarse.



Datos divulgados por el Ministerio de Seguridad indican que el área afectada por la minería ilegal pasó de unas 800 hectáreas a cerca de 3.000 hectáreas en los últimos años. Las autoridades también han advertido sobre problemas de inseguridad y posibles vínculos de grupos criminales con la actividad ilegal.



Durante el recorrido, la presidenta, diputados y ministros observarán las condiciones actuales del terreno y recibirán información sobre los daños provocados por la extracción ilegal de oro en la zona norte del país.

