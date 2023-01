Presidenta ejecutiva de la CCSS constató filas en Áreas de Salud durante la madrugada

"Lamentablemente, seguimos con filas en las madrugadas y la eliminación de ese esquema de atención es un compromiso que he asumido con el presidente de la República y con la ciudadanía", aseguró la jerarca.

Esquivel detalló que "uno de los aspectos que podría estar afectando el buen servicio es el no cumplimiento de la jornada laboral por quienes no marcan tarjeta. Por ello, si logro acreditar que los funcionarios incumplen sus horarios laborales, no solo se tomarán las medidas disciplinarias contra los que incumplan, sino también contra las jefaturas que lo permitan".



Además, indicó que en la institución valorará "si fuese conveniente" una franja horaria específica para la atención de los adultos mayores. También reafirmó la utilización de la aplicación EDUS como una herramienta principal para el control de citas.