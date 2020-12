Presidenta del AyA: “Renuncio cuando el señor Presidente me lo pida”

La presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, defendió su accionar y el de la institución y aseguró que seguirá en el puesto hasta que así lo decida el presidente Carlos Alvarado.

Lo hizo en medio de la rendición de cuentas de 2020, un año que calificó como anormal y complicado por la atención de la pandemia y los fuertes efectos que esta ha tenido para el país y especialmente para la institución.

La jerarca defendió que, bajo su gestión, AyA ha tenido cifras de inversión inéditas y que trabajan "de manera honrada" en mejorar el servicio y abastecimiento de la ciudadanía, pero que la pandemia los enfrentó a situaciones nunca vistas y a la complejidad de una significativa baja en los ingresos, pues durante siete meses no pudieron aplicar cortes a aquellos que estaban morosos y que hoy, con esa prohibición levantada, son precisamente los que hacen fila afuera de las diferentes sedes.

"El punto negro en esa sábana blanca fue la facturación, un problema que se da por un tema que absolutamente nadie quiere que es tener la pandemia y esa realidad es la que estamos enfrentando.

"Renuncio cuando el señor Presidente me lo pida, si yo hubiese hecho algo mal digo me voy, pero realmente no hemos hecho nada, absolutamente nada mal. Ceder a esas presiones que han dicho que debo salir es ceder a mentiras y engaños y eso no podré aceptarlo, estoy aquí por el país, la población y la institución. Si me identificaran un error, una falta grave o una denuncia les digo que lo hagan porque no lo hemos hecho, hemos trabajado con muchísima honradez, así que aquí seguiremos", aseguró.

El AyA ha sido objeto de críticas desde que aceptara, en mayo anterior, que realizó cobros sin mediciones, esas facturas erróneas fueron corregidas y los dineros reintegrados en su mayoría.

Sin embargo, aún persisten los reclamos por elevados cobros y malos manejos.

Las autoridades de la institución han insistido en que mucho de esto se debe al aumento en el consumo por concepto del teletrabajo, los ajustes tarifarios de este año y el cambio de hidrómetros que han hecho más exactas las mediciones.

