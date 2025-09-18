Presidenta de CCSS: Aunque no se ha detectado faltante real de fentanilo, tampoco se descarta

La presidenta ejecutiva Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, matizó su versión sobre un posible faltante de fentanilo y ahora dejó entrever que este pudo haber ocurrido.

Mediante un comunicado, el miércoles anterior, la jerarca rechazó que existiera un “faltante real” de dosis de ese opioide en la Farmacia del Hospital México; pero la tarde de este jueves, salió en conferencia de prensa a decir que tampoco podía descartar esa posibilidad.

“Quiero enfatizar esta tarde que las diferencias detectadas en el inventario de fentanilo y otros estupefacientes en el Hospital México corresponden exclusivamente a inconsistencias en las cargas contables de los sistemas informáticas. Aún no ha sido determinado que exista un faltante real de este tipo de medicamentos, sin embargo, tampoco puedo descartarlo”, señaló Taylor.

La presidenta ejecutiva explicó que, para determinar si hubo o no pérdida de dosis, deberá llevarse a cabo una investigación a nivel administrativo. Ese procedimiento no fue informado en el primer pronunciamiento de la institución

Esta, a su vez, se complementará la que llevan adelante la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, así como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

A pesar de que desde el miércoles trascendió la apertura de una causa por estos hechos, la jerarca dijo que se presentó este jueves a interponer una denuncia, porque considera que en la Caja las cosas se han hecho de la manera correcta y considera injusto que se ensucie el nombre de la institución.

Noticia en desarrollo.