Presidencia legislativa fija fecha para instalación de comisión de seguridad

La Presidencia de la Asamblea Legislativa definió este lunes la fecha para el inicio de labores de la Comisión de Seguridad, luego de permanecer inactiva durante un mes pese a la crisis de inseguridad que enfrenta el país.

Este órgano legislativo es considerado de suma importancia, ya que en él se gestan las leyes dirigidas al combate contra el crimen organizado.

La comisión estará integrada por cinco diputados de Pueblo Soberano, dos del Partido Liberación Nacional (PLN), una del Frente Amplio (FA) y una del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Además, la Presidencia Legislativa informó que este miércoles se realizará la instalación de otras comisiones parlamentarias.