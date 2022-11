Presentan recurso de amparo contra empresa prestamista por hostigamiento

Por Eric Corrales | 3 de noviembre de 2022, 18:15 PM

La Sala Constitucional acogió un recurso de amparo contra la empresa prestamista Instacredit S. A. por hostigamiento en contra del señor John Humberto Bravo.



Según explicó Bravo a Teletica.com, la compañía lo comenzó a contactar para cobrarle una deuda que no existe, sin embargo, la situación se agravó cuando ya no era solo a él, sino que comenzaron a llamar a todo su núcleo familiar, incluso tíos y allegados.

“Cuando comenzaron a llamarme yo lo primero que hice fue sacar un documento del juzgado donde se muestra que no tengo ninguna deuda con Instacredit, no hay documento judicial ni nada”, explicó.

Documentos en manos de Teletica.com por parte del Juzgado Segundo Civil de San José indican que el señor Bravo no tiene expediente judicial activo por alguna cobranza.

A pesar de esto, el joven asegura que las presiones continuaron, en mensajes y llamadas mostradas a este medio, se aprecia como un bufete de abogados le contactó en reiteradas ocasiones a él y su familia para presionarle a pagarle a Instacredit.

“Elbufete llama por medio de Instacredit y comenzaron a cobrar y una total persecución, le comenzaron a mandar mensajes a mi esposa, a mis hijos menores de edad, mi suegra, exparejas, a mucha gente.

“Ponían mensajes donde aseguraban que iban a quitar el vehículo actual y esas amenazas. A mi suegra la llamaron y le dijeron que si veían a mi esposa en la calle la iban a bajar del carro y se lo iban a quitar si yo me negaba a pagar, mi suegra es una adulta mayor y estaba en un temblor completo”, explicó.

Deuda antigua

Bravo cree que el malentendido se puede deber a una deuda de hace más de 20 años que él tenía por un carro, y que, no sabe por qué razón, la están tomando como si fuese actual.

“Como en 1997 yo tenía un crédito de un carro, por alguna razón en aquel momento yo no pude pagar, por lo que para saldar la deuda que faltaba, que eran como ₡300 mil, llegaron a embargar el carro y se lo llevaron, ahí murió la deuda.

“Yo los llamé directamente y les pedí el número de documento y el caso donde dicen que les debo dinero, pero resulta que no lo tienen, me dijeron que no lo tenían, entonces cómo es que llaman a cobrar”, acotó.

Teletica.com intentó llamar al Bufete mencionado en los documentos, sin embargo, de los seis números que ofrecen de contacto, cuatro no existen y dos están apagados, la dirección que ofrecen en Paseo Colón no existe, tampoco tienen página de Facebook o sitio web.

Recurso de amparo

Bravo recurrió a la Sala Constitucional y presentó un recurso de amparo para solicitar un alto a las llamadas y mensajes por parte de la empresa prestamista. La Sala acogió el recurso para su estudio, según se muestra en el documento ofrecido a este medio.

“Presenté pruebas de los mensajes y llamadas telefónicas que también les hice llegar a ustedes, además, averigüé y vi que no es solo mi caso, hay mucha gente que también está siendo amenazada de manera amenazante”, mencionó Bravo.

Un error

Tras una consulta realizada por este medio a la compañía prestamista, indicaron que todo se debió a un error y ya contactaron al cliente para aclarar la situación:

"Con relación con la consulta realizada a Instacredit, le comentamos que el caso fue resuelto de manera satisfactoria para el cliente. Luego de analizarlo con detalle se procedió a dar por cancelado el saldo registrado del cliente. Asimismo, todas las manchas asociadas fueron liquidadas desde ayer.



"Ya Don John fue notificado de todo lo anterior y se mostró satisfecho con la resolución", acotaron.