Presentan ambicioso plan de remodelación del estadio Guillermo Vargas Roldán en San Ramón

El cantón de San Ramón dio un paso clave hacia la modernización de su infraestructura deportiva tras el anuncio oficial del proyecto de remodelación del Estadio Guillermo Vargas Roldán, una iniciativa conjunta entre la Municipalidad de San Ramón y la Asociación Deportiva Ramonense, presentada ante el ICODER y el Ministro de Deportes.

La propuesta contempla la construcción de un estadio moderno y funcional, con una capacidad para 8.000 aficionados, diseñado bajo criterios de accesibilidad e inclusión, con espacios adecuados para personas con discapacidad y adultos mayores.

En el plano deportivo, el recinto incluirá una cancha natural con medidas oficiales (105 x 70 metros), además de cinco camerinos totalmente equipados, una sala de conferencias y una zona mixta para medios de comunicación. A esto se suma un balcón de prensa y transmisiones, pensado para fortalecer la cobertura informativa y la proyección del club.

El proyecto también apuesta por mejorar la experiencia del aficionado y el crecimiento institucional, incorporando área de soda, gimnasio, museo institucional, boleterías y tienda oficial. Asimismo, se contemplan 10 servicios sanitarios bajo la Ley 7600, garantizando condiciones óptimas de accesibilidad y comodidad.

En el ámbito estructural y comercial, la obra incluirá bodega de utilería, oficinas administrativas y de seguridad, palcos, plateas y seis locales comerciales, lo que permitirá dinamizar la economía local alrededor del estadio.

Como complemento, el plan incorpora una cancha sintética de fútbol 7 y un sistema de iluminación con seis torres LED, elevando el nivel para la práctica y el espectáculo deportivo en la región.

Desde la institución ramonense destacaron el respaldo de la Municipalidad de San Ramón, subrayando que este proyecto no solo transformará el estadio, sino que también impulsará el desarrollo deportivo, social y económico del cantón.

Con esta iniciativa, San Ramón se perfila para iniciar una nueva etapa en su historia deportiva, apostando por infraestructura de primer nivel y el fortalecimiento de su identidad futbolística.



