Presas afectan el empleo estacional: el comercio contratará menos que hace un año

La congestión vehicular no solo afecta la rutina diaria: también está golpeando al comercio costarricense. Para esta temporada navideña, la Cámara de Comercio estima que se crearán 12 mil empleos temporales, una cifra que representa mil puestos menos que los registrados el año pasado.

El presidente de la gremial, Arturo Rosabal, explicó que las presas están desincentivando las visitas a las tiendas físicas. Esa menor afluencia, dijo, se refleja directamente en la cantidad de personal que los negocios necesitan contratar. “Si la gente no llega a las tiendas, la contratación también baja”, indicó.

Aun así, las expectativas para las ventas son positivas. Para esta época, el sector proyecta un crecimiento de entre 4% y 6%, impulsado en buena parte por el aumento del comercio electrónico, que continúa ganando terreno y compensando parte de la caída en las compras presenciales.

Por otra parte, la Cámara advierte que el 2025 fue un año positivo, pero con menor ritmo de crecimiento, y la expectativa es que la situación repunte en 2026. El comercio prevé cerrar el año con un crecimiento general del 3%, ligeramente por debajo del 4% alcanzado en 2024.

Rosabal señaló que persisten factores que frenan la competitividad, como la infraestructura insuficiente, la congestión vehicular y los altos costos de la energía, los cuales continúan afectando el crecimiento del sector.

Puntualmente, sectores como vehículos mostraron una leve caída y la construcción avanzó menos que otras actividades; sin embargo, la mayoría de áreas reportó un desempeño estable, explicó el presidente.

Pese a los retos, el panorama empresarial luce más optimista para el próximo año: el 58% de los comercios espera crecer en 2026. También hay señales favorables en el mercado laboral en términos generales.

Según Ricardo Carvajal, director ejecutivo del Observatorio del Comercio Ilícito, la informalidad pasó de 40,6% a 39,3% entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025. Ese cambio representa unos 10 mil empleos adicionales en la formalidad.

No obstante, Carvajal advirtió que esta mejora no compensa los puestos informales que se perdieron. En total, la cantidad de personas ocupadas disminuyó de 389 mil a 363 mil en el último año.