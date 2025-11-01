Prepárese para un sábado frío y ventoso

Este sábado se mantendrá la influencia del primer empuje frío sobre el país, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El fenómeno provocará lluvias en el Caribe y la Zona Norte, así como ráfagas moderadas de viento en las montañas y temperaturas frescas en el Valle Central.

En general, el día estará nublado, lo que impedirá que las temperaturas aumenten significativamente.

Además, para la tarde se esperan precipitaciones aisladas en el Pacífico, con probabilidad de tormenta eléctrica en el Pacífico Central y Sur.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante las condiciones climáticas, especialmente en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones.