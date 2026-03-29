Prepárese para un domingo ventoso

Prepárese para un domigo ventoso, según pronostica el Instituto Meteorológico Nacional.



En la Zona Norte y el Caribe tendrá el ingreso de nubosidad, lo que podría generar lluvias dispersas.



Incluso en el Pacifico Central y Sur no descartan chubascos ocasionales en el transcurso de la jornada.



En el Pacífico Norte, por su parte, el consejo es prepararse para temperaturas altas que podrían rondar los 40 grados.

