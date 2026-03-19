Prepárese para mirar al cielo: la Luna y Venus estarán muy cerca al caer el sol

Este viernes se podrá observar a simple vista un fenómeno celeste poco común: la Luna parecerá estar muy próxima a Venus en lo que se conoce como una conjunción.

El espectáculo se apreciará hacia el oeste, justo después de la puesta del sol. Aunque en realidad ambos cuerpos están a millones de kilómetros de distancia, desde la Tierra parecerán estar juntos.

La Luna se traslada diariamente y este movimiento puede notarse si se observa siempre a la misma hora y en la misma franja del cielo. Más adelante, también se acercará visualmente a Júpiter.

Para una mejor observación, se recomienda buscar lugares con poca iluminación artificial.

Además, los amantes de la astronomía tendrán una cita este sábado en Santa Ana, donde se realizará la “Noche de Estrellas”, organizada por el CIENTEC.