¡Prepárese para espectáculo celeste! Hasta 25 meteoros por hora este martes
Lo mejor es que no se necesita un telescopio, serán visibles a simple vista.
La madrugada de este martes 21 de octubre se podrá observar el pico de la lluvia de meteoros Oriónidas, con una frecuencia estimada de entre 20 y 25 meteoros por hora, según expertos.
Durante todo octubre ha sido posible ver esta lluvia de meteoros, popularmente conocidas como “estrellas fugaces”, pero será este martes cuando alcancen su mayor intensidad.
No es necesario contar con equipos especiales para disfrutar del fenómeno, pero sí se recomienda buscar un lugar con poca contaminación lumínica para una mejor visibilidad.
Las Oriónidas están asociadas al cometa Halley, considerado el “padre” de estos meteoros.
Además, se esperan eventos similares para el 17 de noviembre y los días 13 y 14 de diciembre, cuando se prevé una mayor cantidad de meteoros cruzando el cielo.