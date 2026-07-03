Prepare el bolsillo: viene nuevo aumento en los combustibles

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó este viernes un nuevo ajuste en el precio de los combustibles.

Los usuarios de Diésel serán los más afectados con el cambio, pues pagarán ₡13 más por litro tan pronto como el ajuste sea publicado en el diario La Gaceta.

En el caso de las gasolinas, la Súper subirá ₡3 por litro, mientras que la Regular bajará ₡1.

Con esos cambios, el litro de Diésel quedará ahora ₡683; el de Súper en ₡756 y el de Regular ₡755.

En el caso del gas licuado de petróleo, el litro subirá ₡3, llevando el cilindro de 25 libras hasta los ₡7.440 (+ ₡41).