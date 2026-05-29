Prepare el bolsillo: junio llegará con nuevo aumento en los combustibles

Junio llegará con un nuevo aumento en el precio de los combustibles. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó este viernes un alza de hasta ₡20 en los hidrocarburos.



El ajuste, que empezará a regir en junio, afectará especialmente a los usuarios de gasolina Súper, cuyo litro pasará de ₡733 a ₡753 (+ ₡20); mientras que el litro de Regular aumentará de ₡748 a ₡756 (+ ₡8).



En el otro extremo, el Diésel tendrá una disminución de ₡46, pasando de ₡716 a ₡670.



Finalmente, el gas licuado de petróleo (GLP) también tendrá un ligero aumento de ₡6 por litro. Con ese cambio, el cilindro de 25 libras pasará de costar ₡7.255 a ₡7.399.

Aresep precisó que el ajuste responde a las variaciones de los precios internacionales producto de la guerra en Oriente Medio.

“El petróleo crudo es la materia prima para la obtención de productos refinados, por lo que su aumento provoca, de manera inevitable, un aumento en los productos terminados que importa Costa Rica.

“Este nuevo aumento en el precio de los combustibles se explica por el impacto que tiene el conflicto bélico en Medio Oriente en la operación y logística de los mercados energéticos internacionales”, dijo el intendente de Energía, Mario Mora.

El ajuste entrará a regir la próxima semana, tan pronto como sea publicado en el diario oficial La Gaceta.



