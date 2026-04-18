Preocupación en Limón por retraso en nuevo hospital

Hay preocupación en el hospital de Limón y su población por el retraso que sufrirá el proyecto del nuevo centro médico.



El problema llega porque ninguna de las empresas precalificadas presentará ofertas para dejarse la licitación.



Las empresas argumentaron temas de seguridad y logística que hacen poco atractivo el proyecto.



La construcción estaba para empezar en 2027 y finalizar en 2029 pero ahora el panorama cambió y, desde Limón, exigen el hospital nuevo por las condiciones complejas de la actual edificación.



La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ahora busca hacer más atractivo el proyecto para volver a iniciar el proceso de licitación.

