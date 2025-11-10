Preocupa que estabilización prometida de ERP no muestre mejoras, señala Auditoría de CCSS

La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCCS) hizo ver su preocupación por la falta de avances en la estabilización del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), que se puso en marcha el 2 de junio pasado.

El órgano fiscalizador señaló en una nueva advertencia que, lejos de verse algún progreso, parece que la situación ha empeorado.

"Preocupa a esta Auditoría que, tras dicho periodo, la etapa de estabilización presentada por la Dirección del Plan de Innovación no evidencie mejoras en los procesos, sino más bien un deterioro en la gestión operativa de las farmacias, con un incremento en los riesgos de control, pérdida, hurto, despilfarro, incumplimiento normativo y afectaciones a la salud y vida de los usuarios. No se observa una toma de decisiones efectiva por parte de las instancias competentes que permita atender esta problemática de manera integral", señaló la instancia en su oficio AD-ASALUD-0087-2025, a la que Teletica.com.

Dicho documento es el mismo en el que la Auditoría incluyó los hallazgos que hizo tras un sondeo con 29 servicios de farmacia de hospitales y áreas de salud en todo el país. Precisamente, el 58,62% de las unidades reportó haber sufrido algún tipo de desabastecimiento producto de la implementación del software.

La situación ha provocado que centros médicos se queden sin tratamiento para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial y dislipidemias (metformina, rosuvastatina, irbesartán, insulina, fenofibrato); así como fármacos para patologías agudas como dolor, problemas gastrointestinales, entre otros (omeprazol, tramadol, diclofenaco, gabapentina, morfina, loratadina, calcio).

En su alerta del 13 de octubre anterior, la Auditoría reiteró que los servicios farmacéuticos han enfrentado una serie de “desafíos significativos”, que incluyen, por ejemplo, una dependencia de los controles manuales en la gestión de inventarios y seguimientos de existencias. Tal situación —resalta el informe— expone a las unidades a errores humanos, duplicidad de registros y falta de consistencia entre lo físico y lo digital.

Pero el órgano fiscalizador también identificó un “foco de riesgo” derivado de la calidad de datos cargados en el Sistema Integrado de Farmacia (SIFA), especialmente en las cantidades, los números de lote y las fechas de vencimiento. Tal situación compromete la trazabilidad de medicamentos, especialmente aquellos sujetos a control legal, como los estupefacientes y psicotrópicos.

De igual forma, se hace ver que el abastecimiento y despacho han presentado retrasos que afectan la calidad de la atención en salud y comprometen la continuidad de los tratamientos.

Además, se apunta que la metodología de registro de recetas bajo la categoría de “producto agotado” ha debilitado el sistema de control interno y generado una acumulación de pedidos, sobrecarga de tareas y problemas de espacio físico para almacenamientos.

Frente a esto y otros problemas indicados en el documento, la Auditoría reiteró la necesidad de que el proyecto —al igual que todos los que se desarrollen en el futuro— debe ejecutarse con un “enfoque integral” que contemple todas sus etapas y las diversas situaciones que pueden presentarse.

"Por tanto, este órgano de fiscalización y control previene y advierte sobre la situación expuesta en el presente oficio, instando a que se adopten las acciones pertinentes bajo estricto cumplimiento del marco técnico, legal, financiero y administrativo, en apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, legalidad, transparencia, buen gobierno y satisfacción del interés público. El objetivo es normalizar la gestión de medicamentos, minimizar riesgos y evitar afectaciones en la prestación de servicios de salud", puntualiza el informe.

Al respecto, la Auditoría solicitó ser informada de las acciones ejecutadas dirigidas a mitigar los riesgos que señaló.

Sobre el particular, este medio pidió desde el 27 de octubre pasado una posición a la Presidencia Ejecutiva de la institución o del Plan de Innovación sobre la advertencia en cuestión, sin que a la fecha se haya recibido respuesta.

