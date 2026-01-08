EN VIVO
Precios de combustibles no se verán afectados por situación en Venezuela, según expertos

El año 2025 fue muy estable en esa materia.

Por María Jesús Rodríguez 8 de enero de 2026, 6:57 AM

A pesar del contexto internacional, los expertos esperan que los precios de las gasolinas se mantengan estables en el país.

El año 2025 fue muy estable en esa materia y el comportamiento de los precios por litro nunca superó los ₡750 colones.

Para este nuevo año, no se espera un sobresalto en el precio, como ocurrió en algunos años pasados, cuando el litro llegó a costar ₡1.000 colones.

Según los especialistas, la situación actual de EE. UU. con Venezuela no traería cambios significativos en el país.

Algunas recomendaciones prácticas para poder ahorrar combustibles son: planificar sus rutas para ahorrar, mantener el vehículo en buen estado y estar atentos a las ofertas. Pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia en el presupuesto mensual.

