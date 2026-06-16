Precio del petróleo cae tras acuerdo entre EE. UU. e Irán, ¿cuándo se sentirá en el país?

El anuncio de un eventual acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán generó una reacción inmediata en los mercados internacionales, provocando una caída en los precios del petróleo. Sin embargo, en Costa Rica el impacto en los combustibles no sería inmediato.

La expectativa gira en torno a la posible reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde transita una parte significativa del crudo global (ver video adjunto en la portada).

Según explicó Pablo Guzmán, representante de la Cámara de Combustibles, el simple compromiso de ambas naciones de avanzar hacia una solución diplomática ya tuvo efectos en los mercados, reflejándose en una disminución en el precio del petróleo a nivel internacional.

La firma del acuerdo está prevista para el 19 de junio, lo que podría consolidar la tendencia a la baja en las próximas semanas, si se mantiene la estabilidad en la región.

No obstante, el impacto para Costa Rica se vería con cierto rezago. Esto debido al modelo mediante el cual se calcula y ajusta el precio de los combustibles, basado en promedios internacionales y procesos regulatorios que toman tiempo.

Es decir, aunque los precios bajen en el mercado global, los consumidores en el país deberán esperar varias semanas para percibir una eventual reducción en el costo de los combustibles.

De concretarse el acuerdo y mantenerse la tendencia a la baja, el país podría regresar a niveles de precios similares a los de inicios de año, lo que representaría un alivio para el bolsillo de los consumidores.