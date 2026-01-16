Precio de venta del dólar alcanza su nivel más bajo en 21 años

El precio de venta del dólar registró este jueves la cotización más baja en más de dos décadas. La venta se ubicó en ₡495,38, mientras que la compra cerró en ₡488,19.

Este nivel en el tipo de cambio no se observaba desde el año 2005, según datos oficiales.

Si bien la tendencia del dólar ha sido estable y a la baja en los últimos años, especialistas señalan que la caída actual responde principalmente al pago de impuestos que realizan los contribuyentes en esta época.

Por otra parte, la mayoría de candidatos presidenciales han manifestado que, de llegar al poder, dirigirán la política monetaria hacia un eventual aumento en el tipo de cambio.