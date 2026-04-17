Precio de combustibles suben este jueves a medianoche

Este jueves a la medianoche sube el precio del diésel y la gasolina regular, tras la publicación del ajuste aprobado por Aresep, en el diario oficial La Gaceta.



Se trata de un aumento de ₡35 colones por litro de diésel, de ₡21 en la plus o regular, y de ₡81 colones por cilindro de 25 libras de gas. En el caso de la gasolina súper lo que ocurre es una disminución de un colón.



Con los nuevos precios, el precio del litro de gasolina súper costará ₡632 colones. La plus o regular ₡628 colones por litro, y el diésel queda en ₡565 colones.



Para el mes de mayo se prevé un incremento de hasta ₡136 colones en el litro de diésel, debido al impacto del conflicto en medio oriente.

