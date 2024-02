"Prácticamente todos los sistemas del AyA están en rojo", advierte Aresep sobre agua potable

“Yo diría que vamos a tener un gran problema en el GAM, porque el proyecto que venía a inyectar agua a esta zona no entró. La plata ya no está, y además con los tiempos del AyA, el proyecto no va a estar para el 2030. Ahí vamos a tener un foco significativo de faltante de agua. Además las zonas costeras hay problemas de agua, y lo que ha hecho el AyA es trasladarle eso a las asadas, quitándose el problema” señaló Cordero.