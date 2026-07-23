Posible contaminación de agua obliga a suspender servicio en Coronado

Una posible contaminación detectada durante controles rutinarios obligó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) a suspender la operación de la planta potabilizadora de San Rafael de Coronado, afectando temporalmente el suministro de agua potable en varios sectores del cantón.

Según informó la institución, la situación fue identificada durante los monitoreos habituales de calidad del agua, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de casos.

El AyA aseguró que el agua con posible contaminación nunca ingresó al sistema de distribución, por lo que no llegó a los hogares abastecidos por la planta.

Actualmente, el Laboratorio Nacional de Aguas realiza análisis a las muestras recolectadas para determinar el origen y tipo del posible contaminante.

Mientras concluyen las investigaciones y se garantiza la seguridad del recurso, el servicio de agua potable permanecerá suspendido en varias comunidades de San Rafael y Cascajal de Coronado.

Ante esta situación, el abastecimiento se realizará mediante camiones cisterna, con el fin de mitigar el impacto en los usuarios afectados.

Sectores con suspensión del servicio

San Rafael: San Rafael, Patio de Agua Abajo, Calle Yerbabuena, Rojizo, Durazno, Loma Bonita, Prados Ana Elena, alrededores de la Escuela Creston School, Villa Emaús, Calle La Máquina, Calle Cedro, Urbanización La Coca-Cola, Alpes y zonas aledañas. ​

﻿Cascajal: ﻿San Pedro, Sinaí, Guaba, Cerro El Indio, Urbanización Teodoro Picado, alrededores de la Fábrica de Banderas, Escuela San Pedro y zonas aledañas. ​​

El AyA indicó que mantendrá informada a la población sobre los resultados de los análisis y el proceso de restablecimiento del servicio a través de sus canales oficiales.