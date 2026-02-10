"Portillos legales" dan paso a polémica por reglamentos de Primera: ¿Qué dice Unafut?

En el fútbol de Costa Rica las sanciones las impone el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

Hace algunos mes esxistió una polémica porque el reglamento de Liga Menor decía una cosa, pero el de la Primera División, otra. Esto se dio recientemente, en el torneo pasado, cuando se presentó un caso de supuesta alineación indebida del joven jugador de Saprissa Johnny Myrie ante Liberia.

Teletica.com le consultó a José Carlos Loaiza, director ejecutivo de la Unafut, al respecto y si deberían modificarse los reglamentos.

"El Tribunal Disciplinario no está en Unafut, está en la Federación y así funciona en la mayoría de ligas del mundo. Está bien que esté en la Federación. Meterlo en la Unafut, al final es un tema más de forma que de fondo. Yo creo que está bien en Federación, está funcionando muy bien, los reglamentos se trabajan de forma conjunta con la federación y así se quedará", comentó Loaiza.

Además, a Loaiza se le preguntó si se ha trabajado para mitigar que haya lagunas en reglamentos o discrepancias entre el de Liga Menor y el de Primera División y así evitar que existan portillos legales.

"Se está trabajando con Federación en armonizar sobre todo la reglamentación, que no haya normativa diferente. Al final, la reglamentación va de temporada en temporada, entonces estamos trabajando en la temporada que viene, que los reglamentos estén lo más limpios y lo mejor posible. Se trabajarán estos meses y ya aplicaría para la que viene", respondió Loaiza. Y agregó: "Aquí destacar que cada temporada hay un caso o dos casos de apelación, suele ser la media y también hay bastante liga menor, que es otro tema que estamos viendo de cómo trabajar mejor para que no se den estos casos de disputa. La clave es tener unos mejores reglamentos para que todo sea más fluido".

Por otra parte, en relación con las multas, que pueden llegar a ser muy elevadas si se toma en cuenta qué fue la infracción cometida, Loaiza indicó que "la normativa tiene que ser igual para todos, independientemente del nivel de ingresos y de volumen".

"No podemos poner una norma, un reglamento disciplinario que para un club sea de una cuantía y de otro para otra. Eso no sería positivo", detalló.

También, Loaiza brindó el ejemplo de los vetos y la reciente modificación que se hizo a nivel de reglamentación.



"A nivel disciplinario, también se trabaja con Federación, incluso nosotros tocamos muy poco. ¿Qué se ha ido modificando? El tema de los vetos, por ejemplo. No veíamos óptimo que se vetase un estadio, se fuese a otro lugar y todo el mundo se desplaza. Al final, tienes que identificar a la persona que ha cometido el acto, una serie de apercibimientos y si se vuelve a repetir que haya cierres parciales y si se comete algún acto un poco mayor que haya un cierre total. Esto va muy alineado también a la normativa internacional", concluyó.

Loaiza reveló que a nivel de multas, al final de la temporada, el 70% fueron deportivas, es decir, amarillas, rojas, aspectos puro fútbol. Un 20% de temas más de competición, de salir tarde, de ciertas cosas que sí afectan al producto y se tienen que cuidar. Y el resto, el 10% fueron un poco más comerciales, de comunicación, etcétera, que se puede ir trabajando con los clubes.