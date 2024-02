¿Por qué tantos funcionarios del MEP rechazan plazas vacantes?

​"A mí me pasó que me llaman y me dicen que si acepto un nombramiento en Patio de Agua de Cartago, como maestra de preescolar, pero que tengo que decir que sí o no en ese momento. Yo que estoy sin trabajo y soy jefa de hogar, les digo que sí, acepto. Cuando llego a conocer el lugar, no había buses, no había dónde hospedarse porque la casa del maestro está en pésimo estado.



"Iba a ser demasiado bajo el salario, muy pocas lecciones. Lo que a mi me preocupa de esto es que tengo 17 años de trabajar en el MEP, he sido directora, tengo hasta maestría y no me dan plaza fija. Esta vez apliqué a 14 plazas, solo me llamaron a una, con malas condiciones, por eso la rechacé", narró Daisi Méndez Varela, educadora que rechazó una de las 4.000 plazas.