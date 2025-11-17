¿Por qué nueva amenaza en UCR no conllevó una evacuación como la de la vez anterior?

En el último mes, la Universidad de Costa Rica (UCR) ha sido blanco de dos amenazas. Sin embargo, la forma de hacerle frente a ambos incidentes fue completamente distinta.

La primera vez, el 16 de octubre anterior, la casa de enseñanza fue evacuada en su totalidad y las clases fueron suspendidas por algunos días posteriores.

Este lunes, las lecciones no se interrumpieron. Lo que se hizo fue incrementar las acciones de vigilancia y prevención.

¿A qué responde ese cambio?

"Toda la universidad se encuentra con alerta máxima, pero con situaciones específicas especiales en temas de seguridad y protocolos de seguridad en la Facultad de Ciencias Sociales. Frente a estos casos, la universidad toma las medidas pertinentes y aplica los protocolos de acuerdo a la actividad y la amenaza que se refiere. No todas las amenazas son iguales y por eso no todas las amenazas requieren la suspensión inmediata de las lecciones en todas las sedes de la universidad. Eso es importante tenerlo en cuenta", explicó el director de la Oficina de Servicios Generales de la casa de enseñanza, Pedro Navarro.

El vocero señaló que la amenaza ingresó el domingo mediante correo electrónico. A diferencia de la vez anterior, esa vez trascendieron mayor cantidad de detalles sobre el tipo de ataque e, incluso, sobre su supuesto vínculo con la red extremista 764, nacida en internet e investigada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Pero en esta ocasión, mediante la investigación inicial fue posible identificar la cuenta desde la que se envió el mensaje amenazante y la dirección de protocolo de internet (IP). Incluso fue posible establecer comunicación con la propietaria del correo electrónico y se determinó que la cuenta había sido hackeada, según Navarro.