¿Por qué no se pueden realizar vuelos ambulancia a la Isla del Coco?

El Parque Nacional Isla del Coco enfrenta limitaciones que impiden la realización de vuelos ambulancia en caso de emergencias médicas.

En las últimas semanas, el área protegida ha sido escenario de dos incidentes que requirieron operativos interinstitucionales para salvar la vida de las personas afectadas. En uno de los casos, un visitante sufrió la mordedura de un tiburón, mientras que en el otro, un guardaparques cayó desde un precipicio de aproximadamente 40 metros.

Debido a la imposibilidad de realizar traslados aéreos, las víctimas fueron evacuadas en embarcaciones, tardando más de 24 horas en llegar al territorio continental antes de ser trasladadas a un centro médico. Desde la costa del Pacífico costarricense hasta la isla hay unos 500 kilómetros de distancia (o 300 millas náuticas).



Tras una consulta de Teletica.com, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) explicó que, por el momento, no existen condiciones logísticas ni técnicas para establecer un mecanismo de evacuación aérea directa desde la Isla del Coco, considerada una de las zonas más remotas del país.

"De momento, no hay una pista de aterrizaje para que una avioneta o avión puedan aterrizar, y con respecto a los helicópteros, según nos indican, no aguantaría el viaje, ya que es mucha la distancia que hay que recorrer”, indicó el SINAC.

Biólogo marino mordido por tiburón en Isla del Coco

Un biólogo marino de nacionalidad mexicana, de 48 años, resultó herido tras ser mordido por un tiburón mientras realizaba labores científicas en la Isla del Coco.



Los hechos ocurrieron durante la tarde del sábado 27 de setiembre. De acuerdo con los reportes oficiales de quienes lo auxiliaron, el animal que lo atacó medía unos cuatro metros, aproximadamente.



Mauricio Hoyos realizaba labores de marcaje cuando el tiburón lo mordió en la cabeza, causándole lesiones en la parte izquierda del rostro y el cuero cabelludo.



Luego decenas de horas de viaje en alta mar, logró llegar a un centro médico privado en San José, donde fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones y, tras una semana de internamiento, regresó a su país natal.

Guardaparques cayó a precipicio en Isla del Coco

Luego de más de 72 horas de una compleja operación de rescate en el Parque Nacional Isla del Coco, donde un guardaparques resultó herido tras caer a un precipicio de 40 metros mientras realizaba labores en la zona montañosa de la isla, el pasado sábado 11 de octubre, el funcionario del SINAC logró llegar a Caldera, Puntarenas, luego de más de 24 horas de viaje por el Pacífico para recibir atención médica en hospital capitalino.



El accidente ocurrió el pasado martes 7 de octubre y debido a las difíciles condiciones del tiempo y el terreno, los rescatistas duraron tres días para poder sacar de la montaña al hombre para después trasladarlo vía marítima hasta el continente.



El guardaparques sufrió traumas en cabeza, espalda y extremidades, lo que le impidió desplazarse por sí mismo. Por eso, los equipos de rescate lo estabilizaron en el sitio e iniciaron el lento proceso de traslado en camilla hacia la Estación de Bahía Wafer (en Isla del Coco), donde fue embarcarlo por Guardacostas para su evacuación médica a tierra firme.



Actualmente, el trabajador se encuentra estable y continúa recuperándose en el Hospital del Trauma.

