¿Por qué muchos ticos prefieren grabar antes que ayudar en una emergencia?

A pocos metros de la riña que terminó con la vida de un colegial en Liberia, una persona decidió sacar su teléfono celular y grabar lo que estaba ocurriendo. La escena, que luego circuló en redes sociales, reavivó el debate sobre por qué muchos ciudadanos optan por registrar una emergencia en video en lugar de intervenir o auxiliar.

La conducta no es nueva, pero sí cada vez más frecuente. Accidentes de tránsito, discusiones, peleas o incluso situaciones médicas son captadas por testigos que priorizan grabar el momento.

De acuerdo con el sociólogo José Carlos Chinchilla, este comportamiento refleja cambios en la forma en que las personas reaccionan ante hechos violentos o situaciones de crisis.

Según explica, el teléfono celular se ha convertido en una herramienta inmediata para registrar lo que ocurre, muchas veces con la intención de compartirlo en redes sociales o de documentar un hecho que consideran relevante.

El sociólogo Abelardo Morales agrega que el entorno digital también influye en estas reacciones. La posibilidad de difundir contenido rápidamente y obtener atención en plataformas sociales puede motivar a algunas personas a grabar antes de actuar.

Para los especialistas, otro factor determinante es el miedo. En un contexto donde la violencia se percibe como cada vez más presente, algunas personas prefieren mantenerse al margen para evitar ponerse en riesgo.

Este temor, explican, puede provocar que los testigos opten por observar o registrar lo que ocurre en lugar de involucrarse directamente.

Ante este panorama, los expertos coinciden en que el desafío está en recuperar el sentido de comunidad y la responsabilidad colectiva frente a las emergencias.