¿Por qué MEP pidió bloqueador, botella de agua, gorra y llave USB en útiles escolares?

El Ministerio de Comercio evita detallar en cuánto varió el costo total de estos paquetes de un año a otro, al aducir que no son comparables.

Por otro lado, en la entidad considera oportuno el uso del dispositivo no solo para clases de cómputo, sino para facilidad del estudiante a la hora de poder tener material digital para repaso o tareas.

Los nuevos implementos han generado opiniones divididas en los padres de familia y encargados de los menores, desde los que apoyan la iniciativa del MEP, hasta los que se quejan por el costo de algunos productos como el bloqueador, o que, aseguran, no tienen computadora en casa para darle un mejor uso a la llave USB.

“Me parece bien, el sol está cada vez más fuerte, además, entiendo que no es obligatorio, pero siento que si deben cuidar a los niños cuando hacen actividades al aire libre en la escuela, la llave maya, ahora la mayoría de niños tienen uno, más bien se habían tardado con eso”, dijo a Teletica.com Yorleny Soto, madre de familia.

“Ya no hayan ni qué inventar, cada vez buscan cómo sacarle más plata a uno, no ven lo caros que están los útiles, ahora que bloqueador, que llave maya, y de dónde saca uno más plata para eso, a mí me parece una payasada”, acotó.