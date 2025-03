¿Por qué marchan las ticas este 8 de marzo?

Cientos de mujeres empiezan a conglomerarse la tarde de este sábado en el Parque Central de San José, desde donde saldrá la marcha en conmemoración por el Día de la Mujer.

¿Pero por qué marchan las costarricenses?

(vea video adjunto de Telenoticias)

"Más que nada lo que se conmemora es toda la lucha que ha hecho la mujer a lo largo de los años, por tener el mismo trato, por tener una oportunidad igual, por ya no ser un objeto y por todas esas mujeres que se sacrificaron y que tuvieron que morir por este día, para que se cumplieran nuestros derechos. Eso es lo que se conmmemora. Mucha gente dice que no hay importancia, que no saben por qué se celebra este día o por qué tiene que ser un día. No podemos olvidar todo el esfuerzo que pusieron nuestras abuelas, nuestras madres, en tener lo que hoy tenemos: una oportunidad para ser alguien y no depender de alguien más", comentó Angelina.

Por su parte, Alondra expresó: "Pedimos que el Gobierno conscientice que nos están asesinando. Es un tema muy serio. En mi caso, una familiar falleció. No se hizo nada y por eso estoy yo aquí, y por todas las demás que han fallecido de la misma forma".