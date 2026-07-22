¿Por qué los acuerdos de Unafut chocan en la Federación?

Los últimos acuerdos importantes en Unafut no han tenido peso en la Federación Costarricense de Fútbol.

El primero fue el apoyo a Roberto Artavia, presidente de Saprissa, para llegar al Comité Ejecutivo de la Federación y al final el puesto fue para Stewart Gómez, jerarca de Fútbol Playa.

El segundo consistía en la propuesta para repechaje entre Jicaral y Escorpiones, al final la repesca se pactó entre Guadalupe y Escorpiones, aunque no se disputó por deuda de los guadalupanos con la CCSS.

El tercero era el congelamiento del descenso, pero también no tuvo el apoyo del Ejecutivo de la Federación.

En Teletica.com le hicimos la consulta puntual a José Carlos Loaiza, director ejecutivo de la Unafut.

"Al final, quizás nosotros nos enfocamos más en la Primera División, en lo que quieren los clubes, y la Federación vela un poco por el interés futbolístico del país. Hay quizás visiones diferentes en ciertos miembros del comité. El comité federativo es más heterogéneo, porque hay miembros de diferentes ligas, diferentes, no voy a decir deportes, pero modalidades", comentó Loaiza.

Específicamente sobre los acuerdos que se toman en Unafut y por qué chocan con pared en el Comité Ejecutivo, Loaiza prefirió enviar un mensaje de unión.

"Quizás esos acuerdos que nosotros hemos llegado, la colectividad de los clubes, no han sido correspondidos o no han sido vistos igual en la Federación. Aquí quizás el mensaje es de andar todos hacia delante de la mano, de entender que busca la Unafut, también busca la Federación, y que quizás estos acuerdos que nosotros tomamos puedan ser un poco más respaldados en la Federación. "Son cosas de la política del fútbol, es algo normal, pasa en todos los países, y hay que trabajar todos de la mano para ver dónde llegamos", destacó Loaiza.

Por otra parte, Orlando Zamora, vicepresidente de San Carlos, brindó su posición sobre este tema, en entrevista con Teletica Deportes Radio.

"Por ejemplo, un equipo como San Carlos o cualquier otro fuera de la Gran Área Metropolitana, a qué vamos a las reuniones, gastamos tiempo, plata en ir hasta allá y para qué, si las decisiones al final alguien del Comité Ejecutivo me dijo que eran sugerencias, pero para sugerencias no hago ninguna, o se las mando por escrito o en un Whastapp, para qué estamos nosotros", se pregunta Zamora.



Sobre las decisiones y acuerdos que toman en Unafut, Zamora dijo que "de nada valen" en el Comité Ejecutivo.

"Lo digo sinceramente, yo he estado en reuniones donde se toman decisiones. Hablamos del congelamiento del descenso porque eso nos podía ayudar a bajar un poco los salarios, usted puede jugar con un equipo más reducido económicamente y habíamos tomado la decisión de que no hubiera descenso, que se congelara y se llega a Comité y la Federación decide otra cosa. Al final no se tiene ningún peso en las decisiones, eso es complicado para el fútbol nacional", concluyó Zamora.