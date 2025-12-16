¿Por qué la JPS esperó tanto para decir que el Gordo Navideño no se vendió?

La Junta de Protección Social (JPS) explicó por qué el anuncio sobre la no venta del premio mayor del Gordo Navideño se realizó casi 24 horas después del sorteo.

Ese día, el domingo 14 de diciembre, la presidenta de la entidad, Mariela Vargas, confirmó que la lotería ganadora, número 78 y serie 714, se había vendido por el canal digital de la JPS.

Además, para el lunes se convocó a una conferencia a las 2 p. m. para hablar sobre el cambio de premios, actividad que fue suspendida poco después del mediodía sin dar mayores detalles. La noticia llegó hasta minutos antes de las 8 p. m.



Según indicó Alejandro Centeno, gerente a.i. de Comercialización y Producción de la JPS, en entrevista con Teletica.com, tardaron casi un día en rectificar debido a los “procesos de cierre físico y electrónico establecidos por la normativa institucional”.

"La confirmación oficial se da hasta el día siguiente del sorteo porque el día del sorteo se hace todo un proceso de cierre, no solo de la parte física, sino de la parte electrónica, lo cual permite hasta el día siguiente determinar claramente si hubo algún tipo de compra del número propiamente. Por norma y por ley tenemos 24 horas para acreditar los dineros, tanto en ventas físicas como electrónicas", detalló Centeno.

“El número 78 no fue adquirido por nadie, pese a haber estado disponible para la venta”, añadió.



Sobre la distribución del premio no vendido, el gerente interino señaló que el ganador en este caso han sido todas las organizaciones de bien social que establece la Ley 8.718, ya que aquellas ganancias de los sorteos de la lotería que realiza la JPS y aquellos premios no vendidos deben distribuirse en esos porcentajes de ley.

Aclaró, además, que “la Junta no puede dejarse un cinco” y que los recursos se asignan a sectores vulnerables definidos en la legislación.



En relación con antecedentes similares, Centeno confirmó que “la ocasión más reciente fue el sorteo 4215 de 2012”, y que esta es la segunda vez que ocurre una situación de este tipo en años recientes; sin embargo, resaltó que están tratando de identificar si más allá en el pasado ocurrió algo similar.

“Hay que recordar que antes la Junta jugaba diferente, ya que anteriormente se incluían todas las series, independientemente de la devolución, mientras que ahora solo juegan las que realmente se venden.