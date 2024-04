¿Por qué hay quienes afirman que Juan Santamaría es un mito?

"Hay una construcción narrativa ideológica de un grupo en el poder dominante para construir un héroe. Pero eso no significa que la persona no haya existido. La persona existió. Que se seleccionó que ese fuera el héroe, esa es la construcción o invención de un héroe. Pero no es el concepto de invención de que lo saqué como a Harry Potter que lo inventaron, es la invención de que se construye narrativamente un héroe", señaló en cambio la historiadora Patricia Fumero.