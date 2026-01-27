¿Por qué el sospechoso de violar y embarazar a menor de 11 años quedó libre?

Durante el fin de semana, la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Pococí ordenó la detención de un sujeto sospechoso de violar y embarazar a su hijastra de 11 años de edad.

El Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Pococí que el hombre, de apellido Padilla, se le impusiera prisión preventiva. Tal posibilidad fue descartada y en su lugar dictaron medidas alternativas a la privación de libertad.

¿Por qué? Ante consulta de Teletica.com, el órgano jurisdiccional explicó que, tras la valoración de los peligros procesales, fue posible determinar que el imputado cumplía con los arraigos que exige el Código Procesal Penal.

En esa línea, fue posible establecer que el encartado tiene un domicilio fijo, un trabajo estable y familia que depende de él.

Pero el Juzgado Penal de Pococí también argumentó que existen registros en el expediente 26-000068-1887-PE de que Padilla se presentó en dos ocasiones para atender de forma voluntaria a citatorios de la Fiscalía.

Tales condiciones, a criterio del órgano jurisdiccional, impiden pensar que en el presente caso concurren riesgos de que el sospechoso de se extraiga del proceso que se le sigue.

Además, como parte del trámite, se determinó que el endilgado no habita en la misma casa de la menor ofendida.

Por todo lo anterior es que, en lugar de la prisión preventiva, se ordenaron las medidas de obligación de mantener domicilio fijo y trabajo estable, así como impedimento para molestar o perturbar a la agraviada, para entrar al barrio donde ella vive, para acercarse a menos de un kilómetro de ella, de su casa o de su lugar de estudio.

"En caso de que sean incumplidas, lo que procede es revocarlas", hizo ver el órgano jurisdiccional.



Sin embargo, las disposiciones citadas fueron apeladas por el Ministerio Público. La impugnación del órgano acusador ahora recibe el trámite correspondiente, sin que aún se haya señalado fecha para su conocimiento en el Tribunal Penal de Pococí, de acuerdo con información proporcionada a este medio por la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.

A Padilla se le achaca una presunta violación calificada en perjuicio de la niña. El caso continúa bajo investigación.

El caso se abrió luego de que la menor fuera atendida en el Hospital de Guápiles, en Pococí, tras una referencia del Centro Educativo Jiménez de Guácimo por cambios físicos de la niña.