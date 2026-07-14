¿Por qué Eduardo Li solicita a EE. UU. anular su condena por el FIFAGate?

El expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Eduardo Li, solicitó a Estados Unidos anular su condena por el FIFAGate y de paso la devolución de $668.000 (Más de ₡300 millones) que le fueron confiscados.

Así lo dio a conocer Ken Bensinger, periodista de New York Times, este lunes.

"Hoy varios de los acusados en el caso de corrupción de la FIFA están presentando escritos argumentando que sus condenas deberían ser revocadas. Hasta ahora, Eduardo Li y la herencia de José María Marín han presentado los suyos, alegando que lo que hicieron no fue un delito en EE.UU. y que quieren recuperar su dinero", publicó Bensinger en su cuenta de X.

Li busca limpiar su nombre ante la justicia estadounidense, pero también hay un tema trascendental que tiene todo un trasfondo.

Las siguientes elecciones para la presidencia de la Federación Costarricense de Fútbol son en la segunda quincena de agosto de 2027.

Y aquí es el tema que tiene consigo repercusiones políticas en la Federación, si Li consigue que se anule su condena en Estados Unidos, puede solicitar a FIFA que se le levante la sanción que se interpuso de que no podía estar vinculado con el fútbol profesional de por vida.

Si todo este panorama ocurre, podría aparecer un candidato presidencial para la silla más importante de la Federación dentro de poco más de un año.

Deportivamente, hay que recordar que Li es el jerarca más exitoso en la Federación, al lograr participación reiterada en mundiales menores y juveniles y ni qué decir del Mundial Brasil 2014, en el que Costa Rica llegó a los cuartos de final y se marchó invicta de la cita mundialista de la mano de Jorge Luis Pinto.